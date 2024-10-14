Süper Lig ekibinin teknik direktörü antrenmanda aşil tendonunu kopardı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibinin teknik direktörü antrenmanda aşil tendonunu kopardı

Süper Lig ekibinin teknik direktörü antrenmanda aşil tendonunu kopardı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı, antrenmanda sakatlandı. Sol aşil tendonunda kopma tespit edilen Çamdalı'nın aşil tendon onarımı tedavisi gerçekleştirildi.

14.10.2024 16:34
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yeşil-beyazlılardan Çamdalı'nın son durumuna ilişkin açıklama geldi.

AŞİL TENDONUNDAN SAKATLANDI

Konyaspor'dan yapılan açıklamada "Geçmiş Olsun Ali Çamdalı. Antrenmanda sol aşil tendon rüptürü yaralanması meydana gelen Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı'ya; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Ahmet Fevzi Kekeç, Doç. Dr. Mustafa Özer ve Doç. Dr. Tahsin Sami Çolak tarafından aşil tendon onarımı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibinin teknik direktörü antrenmanda aşil tendonunu kopardı

ÇAMDALI'NIN KONYASPOR KARNESİ

Geçen sezonun 35. haftasında Fahrudin Omerovic'in yerine göreve gelerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Ali Çamdalı, o sezon takımın başında çıktığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 beraberlik alarak hanesine 5 puan yazdırmıştı. Yeşil-beyazlıları ligde tutmayı başaran 40 yaşındaki teknik adam, bu sezon geride kalan 8 haftada ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan topladı.

Ali Camdali, Konyaspor, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibinin teknik direktörü antrenmanda aşil tendonunu kopardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Haydar dikbaş:
    Eyüpspor macındaki hareketten sonra gaza geldi ellam sahalaramı dönecekti 0 0 Yanıtla
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