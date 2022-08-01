Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Kevin Varga'ya bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kevin Varga, Atakaş Hatayspor'da - Son Dakika

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