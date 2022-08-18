Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor Açıklaması - Son Dakika
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Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor Açıklaması

18.08.2022 10:22

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Avrupa kupalarına katılmak için çalışan ve zirveyi kovalayan bir takım olacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Avrupa kupalarına katılmak için çalışan ve zirveyi kovalayan bir takım olacaklarına inandığını söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Jevtovic, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk iki haftasında gösterdiği performansının iyi ve kötü tarafları olduğunu belirtti.

Performansının yükselmesi için çalışmalara devam edeceğini vurgulayan Jevtovic, "Bazı yerleri geliştirmemiz lazım. Bazen kendi analizimi yapıyorum, takım olarak analiz yapıyoruz. Değiştirmemiz gereken yerleri çalışıyoruz. Takımı sezon sonunda iyi bir yerde görmek istiyorum. Hırslı biriyim ve bu yüzden iyi bir takımda olmak istiyorum. Ligin zirvesinde hedefleri olan bir takımda olmak istiyorum." dedi.

Süper Lig'de daha önce Konyaspor'da forma giydiğini ve Gaziantep'e karşı oynamakta zorlandığını dile getiren Jevtovic, şöyle devam etti:

"Gaziantep, iyi futbolculardan kurulan bir ekip. Buradaki arkadaşlarımızı daha önceden tanıyorum. Konya'dayken rakiptik, çok iyi futbolculardı. Şimdi geldim buradayım, kendilerine de büyük saygı duyuyorum. Takımın güçlü bir potansiyeli var. Avrupa kupalarında oynayan, zirveyi kovalayan bir takım olacağımızı düşünüyorum."

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun bakımda olmasından dolayı MKE Ankaragücü maçını Hatay'da oynadıklarını anımsatan ve kendilerini desteklemek için bu kente gelen taraftarlara teşekkür eden Jevtovic, "Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Zor durumlarda da desteklerine daha çok ihtiyacımız var. Bizleri destekledikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
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Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz Marko Jevtovic: 'Potansiyeli çok yüksek bir takıma geldim' Marko Jevtovic: 'Potansiyeli çok yüksek bir takıma geldim'
Kaynak: AA

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