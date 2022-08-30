Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

30.08.2022 19:31
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, rakibin durumuna göre bir oyun planı belirleyeceklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynadığı Giresunspor maçından 3 puanla ayrılan Kayserispor, deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde deplasmandan puanla dönmek var.

Takımına yardımcı olmayı çok istediğini söyleyen orta saha oyuncusu Gustavo, "Çok önemli bir müsabaka olacak önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında. Biliyorsunuz yeni bir oyun sistemimiz var, geçen seneden farklı oynuyoruz ve her geçen gün bu sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak, her gün gelişmeye devam etmek ve Fenerbahçe'nin karşısında bu gelişimi sürdürebilmek. Bildiğiniz gibi geçen sene bazı sakatlıklar yaşadım, bir covid sürecim oldu. Bu sene ise sezon başı kampını geçirebildim. Takdir edersiniz ki bir oyuncu için sezon başı kampını geçirmek çok önemli. Dolayısıyla fizik olarak özellikle bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Oyuncu olarak da koşmayı, mücadele etmeyi ve takıma yardım etmeyi çok istiyorum. Bireysel olarak da bunun etkilerini gözlemlemeye başladık diye düşünüyorum" dedi.

Kaleci Bilal Bayazit de hocalarının dediğini uygulayarak maçı kazanabileceklerini söyleyerek, "Giresun maçında çok iyi oynadık ve hocanın istediklerini yaptık. Sisteme alışıyoruz, bunu devam ettirmeye bakacağız. İnşallah bu hafta Fenerbahçe maçında da aynı sistemle, aynı güvenle puanları alacağımıza inanıyorum. Bu oyunla her takıma karşı kazanabiliriz. Yeter ki hocanın istediklerini yapalım ve inanalım" ifadelerini kullandı.

Deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Çağdaş Atan da, "Haftadan haftaya da olsa bir maçı oynuyoruz hemen üstüne diğer maç geliyor. Dün galibiyetin tadını biraz çıkardık artık bugün ciddi bir şekilde Fenerbahçe çalışmalarına başladık. Fikstürümüzün zor olduğunu söylemiştik. 3. deplasmanımız ve bu ligde şampiyonluk yaşamış bir takıma karşı oynayacağız. Kolay değil çok geniş bir kadroları var. Başakşehir'le beraber en fit takım çünkü çok erken maç oynamaya başladılar. O yüzden fiziksel olarak hem verileri iyi hem de durumları iyi. Bugünden itibaren analizlere başladık. Zor bir maç olacağının farkındayız ama biz de artık deplasmandan bir şeyler getirmek istiyoruz. En sonunda bu hafta en iyi oyunumuzu oynadık. Bunu geliştirmek istiyoruz, üzerine koymak istiyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk, bu oyundan sonra geri adım atamayız. Bunu ne kadar iyi hale getirebiliriz onun planlarını yapıyoruz. 2-3 tane farklı oyun oynamaya çalışacağız bundan sonra. Giresun maçında da dizilim farklılığını gösterdik. Bu hafta da farklı bir sürprizimiz olabilir. Rakibin durumuna göre bir oyun planı belirleyip hafta sonu maçına hazır hale gelmeye çalışacağız" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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