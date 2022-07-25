Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem - Son Dakika
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Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem

25.07.2022 16:23
Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem

Bolu'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz seminerinde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz" dedi.

Bolu'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz seminerinde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz semineri, Bolu'da bir otelde başladı. Seminerin açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve hakemler katıldı.

Seminerin açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz. Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye girecek. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın uyguladığıyla aynı olacak. Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız." diye konuştu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türk futbolunun tartışmaların odağında kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Son dönemde Türk hakemleri, hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Bu sezon bunları olumluya döndüreceğiz. Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız. Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapanları ayırdık. VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık. Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."

Törenin sonunda hakemliği bırakan Fırat Aydınus'a TFF Başkanı Büyükekşi tarafından plaket ve forma hediye edildi. Aydınus kürsüye davet edildiği esnada salondaki hakemler tarafından ayakta alkışlandı. Plaketini alan Aydınus'un gözlerinin dolması dikkat çekti.

YORUMLAR
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Büyükekşi : 'Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık' Büyükekşi : 'Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık'
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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