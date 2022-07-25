Törenin sonunda hakemliği bırakan Fırat Aydınus 'a TFF Başkanı Büyükekşi tarafından plaket ve forma hediye edildi. Aydınus kürsüye davet edildiği esnada salondaki hakemler tarafından ayakta alkışlandı. Plaketini alan Aydınus'un gözlerinin dolması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz semineri, Bolu'da bir otelde başladı. Seminerin açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi , MHK Başkanı Sabri Çelik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu , Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve hakemler katıldı.

Büyükekşi : 'Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık'

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem - Son Dakika

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