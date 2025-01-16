MHK, Süper Lig hakemlerini dün Riva'da gizli bir atletik teste tabi tuttu. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.
Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.
Sözcü'nün haberine göre, Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.
Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu'nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.
Son Dakika › Spor › Süper Lig hakemi koşu testini geçemedi - Son Dakika
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