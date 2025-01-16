Süper Lig hakemi koşu testini geçemedi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig hakemi koşu testini geçemedi

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Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig hakemlerine yaptığı atletik testte, son iki hafta üst üste maç yöneten hakem Erkan Özdamar, koşu testini geçemedi. Özdamar'ın bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamladığı ve talimat gereği klasman düşürülmesi gerektiği belirtildi. Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka ise raporlu oldukları için teste katılmadı.

16.01.2025 13:13
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MHK, Süper Lig hakemlerini dün Riva'da gizli bir atletik teste tabi tuttu. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.

ERKAN ÖZDAMAR GEÇEMEDİ

Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.

YAŞAR KEMAL UĞURLU KATILMADI

Sözcü'nün haberine göre, Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.

Süper Lig hakemleri gizli teste girdi! Biri geçemedi

Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu'nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.

Süper Lig hakemi koşu testini geçemedi

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Son Dakika Spor Süper Lig hakemi koşu testini geçemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat:
    konyanın hakkını net penaltısını lehine kırmızı kartlarını yiyende orda, başakşehir maçında Galatasaray'ın penaltısını ve rakibin kırmızı kartlarını vermeyen de. feNerasyon istifa ! 48 5 Yanıtla
  • ferhat:
    Nihat Kahveci bu düzene isyan eden satılmamış DOBRA adamlardan. Şikespora karşı; Antep'in verilemyen 3 penaltısı, Konya'nın verilmeyen penaltısı ve kırmızı, Eyüp ve Göztepe'nin iptal edilen tertemiz golleri, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar vs vs bunları hep anlattı adam helal olsun. feNerasyon ve MHK istifa ! 28 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Volkan Bayarslan'a o kilolarla nasıl hakemlik yaptırıyorlar anlamıyorum. 13 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    santra noktasında dursun her yere hakim olur koşmasına ne gerek var zaten haksız kararlar veriyorlar 10 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Biz'de bunlardan başarı bekliyoruz fosur fosur sigara içiyorsa testi geçemez tabii 11 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hiç bir hakem iyi değil hepsi yetersiz boşu boşuna para veriyor federasyon bunlara hepsi Galatasaray lı Galatasaray ı kolluyorlar cahil yetersiz ve yeteneksiz hakemler 3 6 Yanıtla
  • ferhat:
    şikesporun kadroluları... yıllardır testi geçemiyorlar ama torpille mhk alıyor çünkü kullanışlı aparat 6 2 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Cinconun marabası ofsaytımsı rumbacı erkan elenmiş. Cinconun gözü yaşlı 3 5 Yanıtla
  • Emir Emir:
    RUMBACI ERKAN, OFSAYTIMSI ERKAN OFSAYTA DÜŞTÜ.MALÜM ULTRAPÜSÜKLER KARALAR BAĞLAR. 2 2 Yanıtla
  • Şükrü KARAKAŞ:
    o raporlu hakemlere de koşu yaptırın onlarda geçemez. belki bu raporlu dönemde çalışırlar 2 0 Yanıtla
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