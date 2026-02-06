Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar - Son Dakika
Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar

Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar
06.02.2026 16:51
Şampiyonluk hedefinden kopan Iğdır FK, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu ile yollarını ayırma kararı alırken, kötü sonuçlar sonrası kadroda ciddi bir değişime gidiyor.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Iğdır FK, alınan kötü sonuçların ardından rotayı değiştiriyor. Yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig umutlarının zayıflamasıyla birlikte kadroda kapsamlı bir ayrılık süreci başladı.

5 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre Iğdır FK yönetimi, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu ile yolları ayırma kararı aldı. Bu kararın, hem performans hem de yeni yapılanma planı doğrultusunda alındığı belirtiliyor.

ARA TRANSFERDE TAKVİYELER GELDİ

Ayrılıkların yanı sıra Iğdır FK ara transfer döneminde kadrosunu da güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, Tsunami, Atakan Çankaya, Florian Loshaj, Leandro Bacuna ve Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı.

SONUÇLAR ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTIRDI

Iğdır FK, ligde geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 34 puanla 9. sırada yer alan ekip, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşayan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Spor

Son Dakika Spor Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar - Son Dakika
