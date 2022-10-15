Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü

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Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

BELHANDA MAÇIN YILDIZI OLDU

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Belhanda, 41. dakikada Akintola, 63. dakikada Onyekuru ve 86. dakikada N'Diaye kaydetti. Mavi Şimşekler'in Faslı yıldızı Belhanda, 1 gol ve 2 asistle maçın oyuncusu oldu.

ADANA DEMİRSPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bu sonuçla Adana Demirspor, 18 puanla zirveyi paylaşan 3 takımdan biri oldu. Kasımpaşa ise 13 puanda kalarak, 9. sırada yer aldı.