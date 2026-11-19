Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında maçlar 21 Kasım Cumartesi, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

21 Kasım 2026 Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

22 Kasım 2026 Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Konyaspor - Beşiktaş: Çağdaş Altay

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Gürcan Hasova

23 Kasım 2026 Pazartesi

20.00 İstanbul Başakşehir FK - Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu