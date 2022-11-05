Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

Giresunspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 13. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

GİRESUNSPOR GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alper Uludağ, 48. dakikada Jorman Campuzano ve 56. dakikada Robert Mejia kaydetti. İstanbulspor'un gollerini ise 18. dakikada Valon Ethemi ve 87. dakikada Jetmir Topalli attı. Öte yandan konuk ekipte Adi Mehremic, 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALİBİYET ÖZLEMİ SON BULDU

Bu sonuçla Giresunspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Beş haftadır galibiyete hasret kalan İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.