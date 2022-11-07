Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun takımları yenişemedi! Hatayspor ile Başakşehir maçında gol düellosu

Hatayspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 12. dakikada Bertuğ Yıldırım, 75. dakikada El Kaabi ve 81. dakikada Ze Luis kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 60. dakikada Traore, 65. dakikada Aleksic ve 90+1. dakikada Serdar Gürler attı.
Bu sonuçla Başakşehir, ligde 42 maç sonra kalesinde ilk defa 3 gol gördü. Beraberliğin ardından Hatayspor 11, Medipol Başakşehir 24 puana ulaştı.
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