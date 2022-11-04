Alanyaspor'u 3 golle geçen Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Alanyaspor'u 3 golle geçen Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

04.11.2022 22:24

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayan Ümraniyespor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İstanbul ekibi bu sonuçla, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Ümraniyespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 69. dakikada Umut Nayir, 38. dakikada Geraldo kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 56. dakikada Eduardo'dan geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

KASIMPAŞA İLE ANKARAGÜCÜ YENİŞEMEDİ

Gecenin bir diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin golünü 58. dakikada Fode Koita, konuk ekibin golünü ise85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti.

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Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

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