Alanyaspor'u 3 golle geçen Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Ümraniyespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 69. dakikada Umut Nayir, 38. dakikada Geraldo kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 56. dakikada Eduardo'dan geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Gecenin bir diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin golünü 58. dakikada Fode Koita, konuk ekibin golünü ise85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti.
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