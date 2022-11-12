Sivasspor ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 14. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 31. dakikada Mustapha Yatabare ve 59. dakikada Clinton N'Jie kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 27. dakikada Durel Avounou ile 82. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic'ten geldi.
Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Yiğidolar puanını 11 yaptı. Ümraniyespor ise 2-2'lik sonucun ardından 7 puana yükseldi.
Son Dakika › Spor › Evinde Ümraniyespor engeline takılan Sivasspor'un galibiyet özlemi 4 maça çıktı - Son Dakika