Evinde Ümraniyespor engeline takılan Sivasspor'un galibiyet özlemi 4 maça çıktı - Son Dakika
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Evinde Ümraniyespor engeline takılan Sivasspor'un galibiyet özlemi 4 maça çıktı

12.11.2022 16:50

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Sivasspor, puanını 11'e yükseltirken. Ümraniyespor ise puanını 7 yaptı.

Sivasspor ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 14. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SİVAS'TA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 31. dakikada Mustapha Yatabare ve 59. dakikada Clinton N'Jie kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 27. dakikada Durel Avounou ile 82. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic'ten geldi.

Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor! Ümraniye engelini de geçemediler

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Yiğidolar puanını 11 yaptı. Ümraniyespor ise 2-2'lik sonucun ardından 7 puana yükseldi.

Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor! Ümraniye engelini de geçemediler
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Ümraniyespor maçının ardından Ümraniyespor maçının ardından Sivasspor-Ümraniyespor maçının ardından Sivasspor-Ümraniyespor maçının ardından

Sivasspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde Ümraniyespor engeline takılan Sivasspor'un galibiyet özlemi 4 maça çıktı - Son Dakika
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