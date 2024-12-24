Süper Lig\'in 18 yaşındaki genç yıldızı Premier Lig\'e gidiyor

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Süper Lig takımı Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

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Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek. Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon euroya anlaştı.