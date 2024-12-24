Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
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Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Premier Lig'e gidiyor

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Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oluyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçta dikkat çeken yıldız, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin'in transferi için Kasımpaşa ile Aston Villa 8 milyon euroya anlaştı.

24.12.2024 14:42  Güncelleme: 14:53
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Süper Lig takımı Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM

Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek. Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon euroya anlaştı.

Süper Lig\'in 18 yaşındaki genç yıldızı Premier Lig\'e gidiyor

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Son Dakika Spor Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emir Kozcu:
    Helal olsun sana çocuk kendini orada geliştirmeye bak. 5 0 Yanıtla
  • sebahattin sarı:
    Yiğidom helal olsun sana 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    aferin sana pic 0 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    biz nasıl görmüyoruz da elin oğlu gelip parayı basıp alıyor 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELİKK PC SENSİN 0 0 Yanıtla
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