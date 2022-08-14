Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı

Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada N'Koudou ile öne geçti. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan 20. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 31. dakikada Rachid Ghezzal ise Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti. 37. dakikada Emirhan Uzunhan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+4'te ise Efkan Bekiroğlu frikikten attığı gol ile ilk yarının skorunu belirledi.
İkinci yarı 10 kişi Beşiktaş karşısında daha baskın bir oyun ortaya koyan Akdeniz ekibi, 81. dakikada Saiss'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. 90+2. dakikada Candeias penaltıdan skora beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Mücadele 3-3 berabere kaldı.
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