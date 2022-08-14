Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı

14.08.2022 23:53

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği maçta deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 3-0 öndeyken genç futbolcu Emrecan Uzunhan'ın 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, 90+2'te penaltıdan yediği gol sonucu üstünlüğünü koruyamadı.

Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

N'KOUDOU PERDEYİ ERKEN AÇTI

Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada N'Koudou ile öne geçti. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan 20. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 31. dakikada Rachid Ghezzal ise Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti. 37. dakikada Emirhan Uzunhan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+4'te ise Efkan Bekiroğlu frikikten attığı gol ile ilk yarının skorunu belirledi.

Alanya'da uzun yıllar unutulmayacak maç! Beşiktaş 3 farklı üstünlüğü koruyamadı

ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarı 10 kişi Beşiktaş karşısında daha baskın bir oyun ortaya koyan Akdeniz ekibi, 81. dakikada Saiss'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. 90+2. dakikada Candeias penaltıdan skora beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Mücadele 3-3 berabere kaldı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı - Son Dakika
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