Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti

15.08.2022 23:44

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Yeni sezonda ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin gollerini King, Valencia (2), Emre Mor ve Arda Güler(2) kaydetti. Kasımpaşa'da ise 16. dakikada Emre Yeşilyurt kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı.

KING PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Emre Yeşilyurt 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren tüm oyunu rakip kaleye yığan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada ise Emre Mor, takımını soyunma odasına 3-0 götüren golü kaydetti.

ARDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda da adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler, 58. dakikada Valencia, 86. ve 90+2. dakikada Arda Güler'in golleriyle mücadeleyi 6-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

YORUMLAR
500
Joshua King ilk golünü kaydetti Joshua King ilk golünü kaydetti Valencia'dan 2 gol 1 asist Valencia'dan 2 gol 1 asist

Fenerbahçe, Arda Güler, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 00:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement