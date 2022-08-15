Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Emre Yeşilyurt 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren tüm oyunu rakip kaleye yığan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada ise Emre Mor, takımını soyunma odasına 3-0 götüren golü kaydetti.
İkinci yarıda da adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler, 58. dakikada Valencia, 86. ve 90+2. dakikada Arda Güler'in golleriyle mücadeleyi 6-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti - Son Dakika