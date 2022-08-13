Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

13.08.2022 23:06
Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Seferovic'in ilk yarıdaki performansı tepki çekti. İlk haftada oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da etkisiz bir görüntü çizen Seferovic için binlerce paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın Benfica'dan transferi Seferovic, Giresunspor maçının ilk yarısında sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

SEFEROVIC ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda pozisyonların uzağında kalan Seferovic, geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında da tepki çekmişti. Yardımcı forvet pozisyonunda daha etkili oynayan ve genelde çift forvetli sistemlerde gol ve asist katkısı veren İsviçreli forvet için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

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Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Haris Seferovic, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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