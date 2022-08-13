Seferovic, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu! Yeni transfere tepkiler çığ gibi

Galatasaray'ın Benfica'dan transferi Seferovic, Giresunspor maçının ilk yarısında sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

SEFEROVIC ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda pozisyonların uzağında kalan Seferovic, geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında da tepki çekmişti. Yardımcı forvet pozisyonunda daha etkili oynayan ve genelde çift forvetli sistemlerde gol ve asist katkısı veren İsviçreli forvet için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.