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Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak - Son Dakika

Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak

21.02.2022 10:30
Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı yarın yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı yarın yapılacak.

Ligde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da yarın kadroda yer alamayacak.

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Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak - Son Dakika
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