 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek

Süper Lig\'in 24. haftasında Gaziantep FK-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Kayserispor maçının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, maçın orta hakemi olarak Murat Erdoğan'ı görevlendirdi. Maç, 03 Şubat Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

02.02.2024 08:32  Güncelleme: 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK- Kayserispor maçına Murat Erdoğan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 03 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Murat Erdoğan atandı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu olurken, Murat Erdoğan, bu sezon Kayserispor'un ilk kez bir maçını yönetecek.

03 Şubat 2024 Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gaziantep FK, Kayserispor, Gaziantep, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 09:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement