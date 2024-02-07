Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu

Trendyol Süper Lig\'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

07.02.2024 15:50
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta müsabakalarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor- İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü- Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu - Son Dakika
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