Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;YARIN: 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol5 MART CUMARTESİ: 16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika