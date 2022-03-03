Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;