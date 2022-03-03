Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

03.03.2022 16:19
Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 5 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligin 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN: 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol5 MART CUMARTESİ: 16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan


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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Cumartesi, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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