Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti

22.08.2022 23:47

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Enner Valencia attığı 2 golle yıldızlaşırken, sarı-lacivertliler ligde averaj üstünlüğü ile lider oldu.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

VALENCIA ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu golcüsü 41. dakikada bir daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

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FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Zajc ile farkı 3'e çıkardı. Ancak bu golden sonra ibre tamamen Adana Demirspor'dan yana döndü. Mavi Şimşekler, 56. dakikada Belhanda'nın golüyle farkı 2'ye indirirken 66. dakikada ise sahneye Artem Dzyuba çıktı. Adana Demirspor'un yeni transferi ilk golünü atarken skoru 3-2'ye getirdi. Mavi Şimşekler'de Rakitskiy, Rossi'ye yaptığı müdahale sonrası 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin son golünü ise yeni transfer Alioski kaydetti. Mücadeleyi 4-2 kazanan sarı-lacivertliler 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

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Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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