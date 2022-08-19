Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı maçın henüz başında Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu.

MÜSAİT POZİSYONDA KALEYE VURMADI

Mücadelenin 5. dakikasında Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti ve top auta gitti. Yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yoldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada İsviçreli golcüyü sert eleştiren Galatasaray taraftarının büyük bir çoğunluğu, "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.