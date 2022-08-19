Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor

19.08.2022 21:20
Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşıya karşıya geliyor. Mücadelenin henüz 5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Seferovic, savunmanın çok büyük hatasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fakat İsviçreli golcü kaleye vurmak yerine başarısız bir pas tercihi yapınca top ağlara ulaşamadı. Yaşanan pozisyon sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Galatasaray taraftarı, Seferovic'i sert sözlerle eleştirirken herkes "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı maçın henüz başında Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu.

MÜSAİT POZİSYONDA KALEYE VURMADI

Mücadelenin 5. dakikasında Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti ve top auta gitti. Yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yoldu.

Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Seferovic bu pozisyonda yaptığıyla Galatasaraylıları şoka soktu! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor

GALATASARAY TARAFTARINDAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada İsviçreli golcüyü sert eleştiren Galatasaray taraftarının büyük bir çoğunluğu, "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.

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