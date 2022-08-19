Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı maçın henüz başında Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu.
Mücadelenin 5. dakikasında Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti ve top auta gitti. Yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yoldu.
Sosyal medyada İsviçreli golcüyü sert eleştiren Galatasaray taraftarının büyük bir çoğunluğu, "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.
Son Dakika › Spor › Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika