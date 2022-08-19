Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray maçı için çarpıcı yorum: Kim bulduysa lanetliyorum - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray maçı için çarpıcı yorum: Kim bulduysa lanetliyorum

19.08.2022 22:14
Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray maçı için çarpıcı yorum: Kim bulduysa lanetliyorum

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısının ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bu defanstan pasla çıkma işini kim bulduysa lanetliyorum onu gerçekten" dedi.

Galatasaray'ın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştığı maçın ilk yarısının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında çarpıcı bir yorumda bulundu.

"BÖYLE OYNARSANIZ YERSİNİZ"

İki takımın da defanstan pasla çıkarken hatalar yaptığını belirten Dilmen, "Bu defanstan pasla çıkma işini kim bulduysa lanetliyorum onu gerçekten. Sonra maçtan bitince 'Bireysel hatadan gol yedik!' diyorsunuz. Böyle oynarsanız yersiniz zaten." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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