Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

22.08.2022 21:20

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 yendi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkarttı. İstanbulspor ise 3. haftada da yenilerek 0 puanda kaldı.

İstanbulspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 4-0 kazandı.

KONYASPOR GALİBİYETLE TANIŞTI

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada Mehmet Yeşil kendi kalesine ve 69. dakikada Guilherme Sitya penaltıdan kaydetti. Ligde ilk iki hafta beraberlik alan Konyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 5'e yükseltti. İstanbulspor ise henüz puanla tanışmadı.

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Arabam.com Konyaspor: 0-4 Arabam.com Konyaspor: 0-4 Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)

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SON DAKİKA: Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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