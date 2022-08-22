Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

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İstanbulspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 4-0 kazandı.

KONYASPOR GALİBİYETLE TANIŞTI

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada Mehmet Yeşil kendi kalesine ve 69. dakikada Guilherme Sitya penaltıdan kaydetti. Ligde ilk iki hafta beraberlik alan Konyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 5'e yükseltti. İstanbulspor ise henüz puanla tanışmadı.