Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi - Son Dakika
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Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi

28.08.2022 23:49

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Gol fırsatlarının az olduğu kısır mücadelenin ardından iki takım da puanını 7'ye çıkardı. -kırmızılılarda Mertens mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor'un genç kalecisi Taha ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı yıldız çok net bir pozisyonu yakalamasına rağmen cılız bir vuruş yaparak fırsatı heba etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

MERTENS ÇOK NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray ve Trabzonspor'un zaman zaman etkili olduğu bölümler oynandı. Sarı-kırmızılılarda Mertens mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor'un genç kalecisi Taha ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı yıldız cılız bir vuruş yaptı ve Taha'yı geçemedi. Bu pozisyon ilk yarıdaki en gol fırsatı olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı

TRABZON'DA KAZANAN YOK

İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı ancak dakikalar geçtikçe oyunda tempo düştü. Sarı-kırmızılılarda Gomis, 78. dakikada Mertens'in pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı vurdu. Son dakikalarda karşılıklı ataklar yaşansa da iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı
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