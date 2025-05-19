Süper Lig\'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybederek bitime 2 hafta kala küme düştü. Bu olayın ardından ilginç bir detay ortaya çıktı.

DÖRT İSİM 2 SEZONDA DA KÜME DÜŞTÜ

Sivasspor forması giyen Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues ve Uros Radakovic, geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda da küme düştü. Geride bıraktığımız sezonda MKE Ankaragücü formasını giyen dört isim, başkent ekibi ile küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.

Bu sezon başında MKE Ankaragücü ile sözleşmesi biten Uros Radakovic, Sivasspor ile sözleşme imzalamıştı. Sezona Ankaragücü'nde kaptan olarak başlayan Garry Rodrigues de kadro dışı bırakıldıktan sonra Sivasspor'un yolunu tuttu. Sezonun ilk bölümünde 1. Lig'de MKE Ankaragücü forması giyen Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu ikilisi de ara transferde Sivasspor'un kadrosuna katılmıştı.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Sivasspor, her ne kadar kümede kalmak adına kadrosunu güçlendirse bile bu çabalar sonuç vermedi. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 36. hafta sonunda 35 puanda kalarak Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından lige veda etti. Böylece geçtiğimiz sezon küme düşen Radakovic, Efkan, Tolga ve Garry Rodrigues dörtlüsü, üst üste ikinci sezonda da küme düşen takımda yer aldı.