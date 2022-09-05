Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Mücadele sonrası beIN Sports ekranlarında maçı değerlendiren Güntekin Onay, Gaziantep FK'yi ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.
Güntekin Onay yaptığı yorumda, "Gaziantep 10 kişi mahkum oynadı, futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı. Biraz bunu sorgulamak lazım. Galatasaray'ı tebrik ederim, sonuna kadar hak etti." dedi.
Onay ayrıca, "Bu ülkenin oynamayı daha çok düşünen teknik adamlara ihtiyacı var. Kimse de çıkıp 'Onların bütçesi 100 milyon, bizim 10 milyon' demesin! Galatasaray 45 dakika eksik oynadı." ifadelerini kullandı.
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