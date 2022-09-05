Skandal Beşiktaş maçının kahramanı Oğuzhan Akgün ilk kez konuştu: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz - Son Dakika
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Skandal Beşiktaş maçının kahramanı Oğuzhan Akgün ilk kez konuştu: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz

05.09.2022 11:04

Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşma sonunda Salih Uçan'a tekme atılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Arbede esnasında takım arkadaşına tekme atan taraftarı iten Josef De Souza da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fakat bu kartın haksız olduğunu savunan Beşiktaş, kartın iptali için TFF'ye başvuracak. Mücadelenin olay adamı Oğuzhan Akgün ise hakkındaki iddialar için, "Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuracak.

Olaylı maçın kahramanı Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Akgün, sessizliğini bozdu

"TAMAMEN ARKADAŞINI KORUMAK İSTEDİ"

Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef de Souza'nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu'nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.

Olaylı maçın kahramanı Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Akgün, sessizliğini bozdu

OĞUZHAN AKGÜN: YAPMADIĞIM EYLEMİN ÖZRÜ DE OLAMAZ

Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Akgün de bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. Akgün açıklamasında, "Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kulandı.

Olaylı maçın kahramanı Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Akgün, sessizliğini bozdu
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Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi
Kaynak: DHA

Josef de Souza, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skandal Beşiktaş maçının kahramanı Oğuzhan Akgün ilk kez konuştu: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz - Son Dakika

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