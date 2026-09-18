Süper Lig\'in 6. haftasında Kasımpaşa-Konyaspor maçının 15. dakikası golsüz geçildi

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa-Konyaspor maçının 15. dakikası golsüz geçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada mücadele ediyor. Mücadelenin oynanan ilk 15 dakikalık bölümünde henüz golsüz eşitlik devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?