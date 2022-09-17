Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı

17.09.2022 22:03
Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılar iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü korumayı başaramayınca mücadelede puanlar paylaşıldı. 5. dakikada frikikten harika bir gol atan İstanbulsporlu Ali Yaşar geceye damga vurdu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 14 puanla 3. sırada kendine yer buldu. İstanbulspor ise 5 puanla 15. sıraya yükseldi.

İstanbulspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

ERSİN KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmada Beşiktaş 8. dakikada N'Koudou ile öne geçerken, İstanbulspor Ersin Destanoğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile skora dengeyi getirdi. 39. dakikada sahneye çıkan Weghorst ise Beşiktaş'ı soyunma odasına 2-1'lik skor avantajıyla götürdü.

Kara Kartal galibiyete hasret! Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı

86'DA BERABERLİK GOLÜ GELDİ

İkinci yarı oyunun hakimi olan İstanbulspor, 86. dakikada Ali Yaşar'ın frikikten attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kara Kartal galibiyete hasret! Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı
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SON DAKİKA: Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı - Son Dakika
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