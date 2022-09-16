Galatasaray'ın konuğu lider Konyaspor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın konuğu lider Konyaspor! İlk 11'ler açıklandı

16.09.2022 18:47
Galatasaray'ın konuğu lider Konyaspor! İlk 11'ler açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında lider Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabakanın ilk 11'ler belli olurken sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi yedekler arasında...

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde oynayacağı maçta, ligde henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor'u devirmek istiyor.

EKSİKLER

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Muhammet

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın konuğu lider Konyaspor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın konuğu lider Konyaspor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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