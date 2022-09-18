Ankaragücü siftah yaptı! Sivasspor'u sahasında 2-1 yenen Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini aldı

MKE Ankaragücü ile Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

MKE Ankaragücü galibiyeti getiren 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe'nin attığı gollerle aldı. Sivasspor'da ise 45+4. dakikada Charilaos Charisis farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Bu sezon ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.