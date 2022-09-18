MKE Ankaragücü ile Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
MKE Ankaragücü galibiyeti getiren 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe'nin attığı gollerle aldı. Sivasspor'da ise 45+4. dakikada Charilaos Charisis farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sezon ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü siftah yaptı! Sivasspor'u sahasında 2-1 yenen Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini aldı - Son Dakika