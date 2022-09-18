Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep FK, 2. dakikada Maxim ile öne geçerken 10. dakikada Markovic farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 4 dakika sonra Trabzonspor'da Trezeguet, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
İlk yarının sonlarına yaklaşırken 42. dakikada ise Bakasetas penaltıdan skora dengeyi getirdi ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik skorla gitti. 2. yarı nefes keserken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Bartra kaydetti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti - Son Dakika