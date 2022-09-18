Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde iyi bir oyun hedefleyen bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.
Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo
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