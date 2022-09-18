Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri - Son Dakika
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Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri

18.09.2022 16:14
Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde iyi bir oyun hedefleyen bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.

SAKATLIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo

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Son Dakika Spor Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri - Son Dakika
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