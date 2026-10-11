Süper Lig'in 7'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Süper Lig'in 7'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı

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Süper Lig'in 7'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbul Başakşehir FK, Konya'da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada iki ekibin de gol arayışları sonuç vermedi ve mücadele golsüz tamamlandı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Osman Bilir, Gökmen Baltacı

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır - Uğurcan, Baniya, Adil Demirbağ (Dk. 22 Awaziem), Masuaku, Jevtovic, Melih, Deniz, Toth (Dk.73 Bardhi), Gonçalves (Dk. 81 Colley), Muleka (Dk. 81 Mostafa Mohamed)

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed - Karbownik, Emin (Dk. 55 Hamza), Ousseynou Ba, Kharebashvili (Dk. 63 Ömer Ali), Umut, Kemen, Olsen (Dk. 63 Yusuf), Shomurodov, Brnic (Dk.79 Kaluzinski), Bertuğ (Dk. 79 Fayzullayev)

Süper Lig'in 7'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında İstanbul Başakşehir FK ile golsüz berabere kaldı.

33'üncü dakikada Uğurcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Gonçalves'un şutunda, top kaleci Muhammed de kaldı.

38'inci dakikada sağ kanatta topla son çizgiye kadar ilerleyen Deniz'in ortasında ceza sahasında topa yükselen Toth'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Brnic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte bekleyen Shomorodov'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45'inci dakikada Deniz'in ortasında ceza sahasında topa yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

69'uncu dakikada Deniz'in ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, baraja çarpan top üst kale direğine çarpıp, kornere çıktı.

77'inci dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

90+4'üncü dakikada Karbownik'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: DHA
BaşakşehirKonyasporİstanbulTümosanFutbolKonyaSporSon Dakika

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