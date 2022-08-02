Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu

02.08.2022 16:34

Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Lyon'da top koşturan Moussa Dembele'yi gündemine aldı. Fransız golcü için Lyon ile ilk görüşmenin gerçekleştirildiği duyurulurken iki kulüp arasında pazarlığın sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de gündem santrfor transferi. Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon için iddialı bir takım kuran sarı-lacivertliler kaliteli bir golcü ile bu kadroyu taçlandırmak istiyor. Lyon'un yıldızı Moussa Dembele'yi kancayı takan Fenerbahçe, golcü futbolcu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMELERİ SELAHATTİN BAKİ YÖNETİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Lyon ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Fransız golcü Moussa Dembele için görüşmeler başladı. Yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki yönetiyor.

LYON, 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Lyon, 26 yaşındaki yıldızı için 12 milyon euro bonservis ücreti istiyor. Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon euro bandında olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlık devam ediyor.

DEMBELE'NİN KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Dembele, 22 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Fransız ekibiyle toplamda 142 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 65 kez rakip fileleri havalandırırken 17 kez de gol pası verdi.

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Moussa Dembele, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu - Son Dakika


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