Süper Lig'in devlerinden tarihi takas - Son Dakika
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Süper Lig'in devlerinden tarihi takas

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Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor, takas yoluyla transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray, sol bek pozisyonundaki sıkıntısını Eren Elmalı ile çözmeyi düşünürken, Trabzonspor da orta saha sorununu Kerem Demirbay ile gidermeyi hedefliyor.

30.11.2024 12:00
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Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Trabzonspor'da tarihi bir transfer takası gerçekleşebilir. Bek pozisyonunda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, Milli oyuncu Eren Elmalı ile sıkıntısını çözmeyi planlıyor.

TARİHİ TAKAS GERÇEKLEŞEBİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor ise orta sahadaki sorununu Galatasaray'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ile gidermek istiyor. Bordo-mavililer, Eren Elmalı ile devam etmeyi düşünmüyor.

Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
Kerem Demirbay

Habere göre, Galatasaray ve Trabzonspor arasında bir takas düşüncesinin gündemde olduğunu fakat şu an için bu konuda henüz resmi bir adım atılmadığını belirtti.

Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
Eren Elmalı

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