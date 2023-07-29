Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusundan 7'si Galatasaraylı! Bakın listede kimler var - Son Dakika
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Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusundan 7'si Galatasaraylı! Bakın listede kimler var

29.07.2023 11:00

Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray'ın yıldızları Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Süper Lig'in en pahalı futbolcuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadığolu ile Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ise listede yer alan diğer isimler.

Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu listesi açıklandı. Listenin ilk üç sırasında Galatasaray'ın yıldızları Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi bulunuyor. Toplamda listenin %70'i Galatasaray'a ait.

FENER'DEN İKİ, BEŞİKTAŞ'TAN 1 İSİM VAR

Açıklanan listede, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadığolu yer alırken Beşiktaş'tan ise sadece Gedson Fernandez listeye girebildi.

Transfermarkt'a göre; Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu:

YORUMLAR (1)
  • commenter: Galatasaray bu lig için artık çok fazla Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Zaha ve Szymanski hakkındaki açıklamalarını yalanladı Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Zaha ve Szymanski hakkındaki açıklamalarını yalanladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusundan 7'si Galatasaraylı! Bakın listede kimler var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusundan 7'si Galatasaraylı! Bakın listede kimler var - Son Dakika
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