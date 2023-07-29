Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu listesi açıklandı. Listenin ilk üç sırasında Galatasaray'ın yıldızları Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi bulunuyor. Toplamda listenin %70'i Galatasaray'a ait.
Açıklanan listede, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadığolu yer alırken Beşiktaş'tan ise sadece Gedson Fernandez listeye girebildi.
Transfermarkt'a göre; Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusundan 7'si Galatasaraylı! Bakın listede kimler var - Son Dakika