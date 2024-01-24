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Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok - Son Dakika
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Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok

Süper Lig'in naklen yayın ihalesi yaklaşırken Kulüpler Birliği'nden Türk futbolunda benzeri görülmemiş bir hamle gelebilir. İhaleye girerek hakları satın almak isteyen Kulüpler Birliği'nin hedefi ise her maçı ayrı ayrı pazarlamak.

24.01.2024 - 09:02,  Güncelleme: 09:22
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Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolunun seyrini değiştirecek bir hamle için düğmeye bastı. Süper Lig'in yayın ihalesine girmek isteyen Kulüpler Birliği, TFF'ye 300 bin lira yatırdı ve ihale şartnamesini aldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ ŞARTNAMEYİ ALDI

Sözcü'nün haberine göre, mevcut yayıncı kuruluş beIN Group'un ihaleye son anda girmesi veya beklenenden daha düşük bir teklifte bulunmasının önüne geçmek için Kulüpler Birliği hamle yaptı. TFF'ye 300 bin TL yatırarak ihale şartnamesini alan Kulüpler Birliği'nin maçları pazarlamak için de ayrı bir planı var.

HER MAÇI AYRI PAZARLAMAK İSTİYORLAR

Kulüpler Birliği'nin yayın haklarını alması durumunda ise planı her maçı ayrı ayrı pazarlamak. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili taraflardan resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Süper Lig\'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
YORUMLAR (4)
  • OĞUZ İÇEN : TRT SENDE GÖSTER KENDİNİ,KULÜPLER BİRLİĞİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIP HALKIN KANALINDA ŞİFRESİZ HALK İZLESİN Yanıtla 8 87
  • Ergün DEMİR: Acun sende gir. Yanıtla 37 12
  • Hbo Hbo: sifresiz izlense, TRT zarar eder. Reklamdan onun 1000 de biri kazanilmaz. Televizyon alirken TRT bandrolu ve elektrik faturasinda TRT payini daha cok verirsin 14 24
  • mr pıtırcık: halkın her kuruşunda payı olan trt böyle bir hizmete girerse taxim meydanında ................... Yanıtla 0 9

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok - Son Dakika
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