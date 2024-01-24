Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolunun seyrini değiştirecek bir hamle için düğmeye bastı. Süper Lig'in yayın ihalesine girmek isteyen Kulüpler Birliği, TFF'ye 300 bin lira yatırdı ve ihale şartnamesini aldı.
Sözcü'nün haberine göre, mevcut yayıncı kuruluş beIN Group'un ihaleye son anda girmesi veya beklenenden daha düşük bir teklifte bulunmasının önüne geçmek için Kulüpler Birliği hamle yaptı. TFF'ye 300 bin TL yatırarak ihale şartnamesini alan Kulüpler Birliği'nin maçları pazarlamak için de ayrı bir planı var.
Kulüpler Birliği'nin yayın haklarını alması durumunda ise planı her maçı ayrı ayrı pazarlamak. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili taraflardan resmi açıklama gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok - Son Dakika