Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın - Son Dakika
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Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın

14.06.2022 16:05

Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, sürpriz bir transfer girişiminde bulunarak Torino formasıyla yıldızı parlayan İtalyan golcü Belotti'ye kanca attı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre İstanbulspor'un Andrea Belotti ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve lig de adından söz ettirmek isteyen İstanbulspor, transferde çok konuşulacak bir harekete imza atmaya hazırlanıyor. SportPress24'ün haberine göre; İstanbulspor'un Andrea Belotti ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlıklardan dolayı sadece 19 maçta forma şansı buldu. Sezonu 5 gol ile tamamladı. Belotti, 2016-2017 sezonunda 28 gol 7 asist ile oynayarak kariyer sezonlarından biri geçirmişti.

Yok artık dedirtecek hamle! İstanbulspor'dan Süper Lig devlerine transfer çalımı
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SON DAKİKA: Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın - Son Dakika
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