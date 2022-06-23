Bolu'da 7 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-lacivertliler, Ankara'ya dönecek. Bayram sonrası ikinci kamp çalışmaları ise Kayseri 'de gerçekleştirilecek.

İlk kamp çalışmasını Bolu 'da yapacak MKE Ankaragücü, bu şehre 28 Haziran Salı günü hareket edecek.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, sezonu 25 Haziran'da açacak - Son Dakika

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