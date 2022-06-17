Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi

Parma'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük kadrosuna katılan ve dikkat çeken bir performans sergileyen Yann Karamoh talihsiz bir olay yaşadı.

SALDIRIYA UĞRADI

La Parisien'in haberine göre, sosyal medyada ortaya çıkan Yann Karamoh'un darp edildiği esnada ortaya çıkan görüntülerin detayları belli oldu. Yann Karamoh'un saldırgan tarafından elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı öğrenildi. Yann Karamoh yaptığı açıklamada:"Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığı ve Fransa'nın Nanterre kentinde mahkemeye çıkarılarak 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Bir başka haberde ise Yann Karamoh'un evli bir kadınla birlikte olduğu ve kocası tarafından darp edildiği iddia edilmişti.