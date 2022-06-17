Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi - Son Dakika
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Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi

17.06.2022 10:40
Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi

Geçen sezon Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te top koşturan futbolcu Yann Karamoh bıçaklı saldırıya uğradı. Fildişili yıldız futbolcuya yapılan saldırının sebebinin ise evli bir kadınla birlikte olmasından kaynaklı olduğu öne sürüldü.

Parma'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük kadrosuna katılan ve dikkat çeken bir performans sergileyen Yann Karamoh talihsiz bir olay yaşadı.

SALDIRIYA UĞRADI

La Parisien'in haberine göre, sosyal medyada ortaya çıkan Yann Karamoh'un darp edildiği esnada ortaya çıkan görüntülerin detayları belli oldu. Yann Karamoh'un saldırgan tarafından elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı öğrenildi. Yann Karamoh yaptığı açıklamada:"Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yıldızına bıçaklı saldırı! Evli kadınla birlikte oldu iddiasıyla darp edildi

SALDIRGAN YAKALANDI

Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığı ve Fransa'nın Nanterre kentinde mahkemeye çıkarılarak 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Bir başka haberde ise Yann Karamoh'un evli bir kadınla birlikte olduğu ve kocası tarafından darp edildiği iddia edilmişti.

Süper Lig'in yıldızına bıçaklı saldırı! Evli kadınla birlikte oldu iddiasıyla darp edildi
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Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

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