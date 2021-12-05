Süper Lig: Kayserispor: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray'ın şutu kaleyi bulmadı.
11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada Kayserispor'un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo'nun şutunda top Lung'da kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Candaş Erbil xx
Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xxx, Mario x, Carole xx, İbrahim xxx, Thiam xxx, Onur Bulut xx, Campanharo xx
Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur, Mane, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Antalyaspor: Boffin xx, Bahadır xx, Doğukan xxx, Güray xx, Paul Omo xx, Fedor xxx, Poli xx, Riberio xxx, Silva xx, Bünyamin xx, Veysel xx
Yedekler: Doğukan, Floranus, Pereira, Eren, Nuri, Milosevic, Erkan, Houssam, Mevlüt, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Mario (dk. 34) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Koolovetsios (Kayserispor), Poli, Silva (Antalyaspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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