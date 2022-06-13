Süper Lig maçları Muradiye Spor Salonunda oynanacak - Son Dakika
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Süper Lig maçları Muradiye Spor Salonunda oynanacak

13.06.2022 12:18
Süper Lig maçları Muradiye Spor Salonunda oynanacak

2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda Şube Sorumlusu Bora Çaylan, maçların oynanacağı salon ve kombine biletler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda Şube Sorumlusu Bora Çaylan, maçların oynanacağı salon ve kombine biletler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Yeni sezon için en çok merak edilen konular arasında yer alan kombine biletlerin satışı ile maçların hangi salonda oynanacağı sorularına Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan Tevfik Lav Spor Tesislerinde yaptığı açıklama ile yanıtladı. Çaylan yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda önümüzdeki sezon iç saha maçlarımızı Muradiye Spor Salonu'nda oynama konusunda mutabık kaldık. Federasyon yetkilileri Muradiye Spor Salonu'nda gerekli incelemeleri yaptı. Zaten çok iyi durumda olan salonumuzda tespit edilen eksiklikleri en kısa sürede tamamlayarak salonumuzu Basketbol Süper Ligi'nde maç oynayabilecek fiziki koşullara getireceğiz. Şehrimizden ve Manisalı basketbol severlerden kombine biletler ile alakalı çok yoğun bir talep ve istek var. Önümüzdeki ayın içerisinde kombine fiyatlarımızı belirleyip, hem internet üzerinden hem şehrin belli başlı noktalarından satışlara başlamayı planlıyoruz. Taraftarlarımızın Muradiye Spor Salonu'nda bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. Biz de kendilerinin Muradiye Spor Salonu'na daha rahat ulaşımı için tüm şartlarımızı zorlayacağız. Ev sahibi avantajımızı kullanacağımız güzel bir ortam yaratacağımızı düşünüyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig maçları Muradiye Spor Salonunda oynanacak - Son Dakika

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