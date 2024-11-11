Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Spor

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, yeşil beyazlı kulübün vergi borcundan dolayı puan silme cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şan "29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var" dedi.

11.11.2024 17:38
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Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün ekonomik sıkıntıları olduğunu söyledi. Süper Lig ekibi, vergi borçları nedeniyle puan silme cezasıyla karşı karşıya.

29 KASIM'A KADAR ÖDENMEZSE 3 PUAN SİLİNECEK

Ahmet Şan, yeşil beyazlıların 13 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatarak, "Vergi borcunu kapatıp önce 3 puan cezasından kurtulalım. Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var. Herkesin taşın altına elini koyması lazım" diye konuştu.

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan

Başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının mali sorunların çözümünde yoğun çaba gösterdiğine dikkati çeken Şan, Konyaspor'un şehrin reklam yüzü olduğunu ve takımın sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz

BORÇ 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Mali sıkıntıların sportif başarıya da etki edeceğini anlatan Şan, şunları kaydetti:

"Çünkü futbolcu bu, hepsi profesyonel. Eğer 24 aylık taksitlendirme yapılandırılabilirse yönetimimiz ödeme gücüne sahip olabilir. Yani 170 milyon lira hemen birden toplanamazsa kalan 24 taksitle ödenebilir. Yoksa sıkıntı büyük. Bu 2022'nin başında gelen vergi borcu. Şu an borç toplamda 1 milyar 100 milyon lira civarında. Mahkemelerde görülen davalarla bu daha da artabilir. Önümüze bakıp bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Çok aşılamayacak bir durum değil. Konya olarak bir ve beraber olursak bunu aşacağımızdan eminim."

Ömer Korkmaz, Ahmet Şan, Konyaspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba:
    amuduyla parayı götürüyorsunuz bi zahmet ödeyin vergi borcunuzu bu devlet vergi ile ayakta duruyor ben işçiyim her ay maaş görmeden vergi ödüyorum sizde ödeyin 21 2 Yanıtla
  • Sudem melis:
    3 Değil 6 Puan Silinsin Sponsor dan iyi para kazanıyorlar 9 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Konyaspor un sahibi Cengiz Holding olsaydı vergi borcu silinirdi ama şansınıza küsün. 1 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Vergi Nizi ödeyin hep fakir fukara mı vergi diyecek 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    alinan pa4alar nerde herkes elini tasin altina sokmasi lazim denmis yonete iyorsaniz satin konya sporu milletin borxunu ve alacaklari olanlari odeyin sifirlansin hayat vatandasa hisse satin yok ogke kimse eskisi gibi elini taisn alti a koymuyor herkes sikintida 0 0 Yanıtla
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