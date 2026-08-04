Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig\'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren çipli maç topu kullanılması planlanıyor. Topun içindeki sensör, yapay zeka ve kamera sistemiyle birlikte çalışacak yeni teknolojinin maliyeti ise dikkat çekiyor.

Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni bir dönemin başlaması planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2026-2027 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de çipli maç topunu kullanmayı hedeflediği belirtildi. Bu uygulamayla Türkiye'nin, çipli maç topunu kullanan ilk büyük ulusal liglerden biri olması bekleniyor.

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

170 DOLARLIK TOP

Kamuoyunda "çipli top" olarak bilinen sistem, yalnızca topun içindeki sensörden oluşmuyor. Atalet sensörü (IMU), yüksek hızlı kameralar, yapay zeka destekli takip sistemi ve VAR altyapısı birlikte çalışarak hakem kararlarına destek veriyor.

Adidas'ın 2026 Dünya Kupası için ürettiği Trionda isimli resmi maç topunun, içindeki sensör nedeniyle yaklaşık 170 dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilirken, bu teknolojinin liglerde top maliyetini önemli ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

16 KAMERAYLA TAKİP EDİLECEK

Sistem, stadyuma yerleştirilen 16 özel takip kamerasıyla entegre çalışıyor. Kameralar hem topu hem de oyuncuları takip ederek, oyuncu başına saniyede 50 kez 29 farklı veri noktası topluyor. Elde edilen veriler yapay zeka tarafından işlenerek VAR sistemine otomatik uyarılar gönderiyor.

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

BEŞ BÜYÜK LİG HENÜZ KULLANMIYOR

Avrupa'nın beş büyük liginde ise çipli top teknolojisi henüz kullanılmıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında resmi top sponsorları, patent hakları, maliyet ve mevcut VAR altyapıları gösteriliyor.

Bundesliga'da yarı otomatik ofsayt sistemi yüksek hızlı kameralarla çalışırken, çipli top yalnızca Almanya Kupası finalinde test edildi. İngiltere Kadınlar Süper Ligi ise 2026-2027 sezonunda bu teknolojiyi resmi olarak kullanan ilk futbol ligi olacak.

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Son Dakika Spor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor - Son Dakika

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