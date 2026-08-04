Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi - Son Dakika
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Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

Süper Lig\'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, izinsiz şekilde kampı terk ederek kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita hakkında konuştu. Durul, futbolcunun aşkı nedeniyle yurt dışına gittiği yönündeki iddialara değinirken, oyuncuya kulüp bulması için bir ay süre verdiklerini açıkladı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İzinsiz şekilde kampı terk eden 24 yaşındaki futbolcunun, bir kadına aşık olduğu için yurt dışına gittiği yönündeki iddiaları değerlendiren Durul, oyuncunun davranışını doğru bulmadıklarını söyledi.

"AŞKI İÇİN GİTTİĞİ SÖYLENİYOR"

Recep Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Durul, futbolcunun menajerleriyle iletişim kurmakta da zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını belirterek, gerekli hukuki sürecin başlatılacağını ifade etti.

Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

"RESMİ TEKLİF YOK"

Keita için 3-4 kulübün ilgisinin bulunduğunun konuşulduğunu söyleyen Durul, "Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı." dedi.

KEİTA'YA 1 AY SÜRE VERİLDİ

Kocaelispor Başkanı, futbolcuya kendisine kulüp bulması için bir ay süre tanıdıklarını belirterek, "Sürenin sonunda geri dönerse durumunu yeniden değerlendiririz. Şu an için verilmiş kesin bir karar yok." açıklamasında bulundu.

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