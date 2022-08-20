Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İHA

Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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