Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

7. dakikada ev sahibi takımın ceza sahasında Mehdi Zeffane'nin Sadık'a attığı pasta araya giren Adriano, sağ ayak içi ile topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti. 0-1

10. dakikada maçta beraberlik için bastıran ev sahibi takımda ceza sahasının dışında topla buluşan Donsah, uzaktan kaleyi denedi ancak top auta çıktı.

14. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atağında Mustafa'nın pasında topla buluşan Kenan'ın atağı etkili olamadı.

22. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor'un atağında Zeffane'nin kale önüne yaptığı ortada Haddadi'nin sol ayağıyla dokunduğu top üstten auta çıktı.

27. dakikada Yeni Malatyaspor'da gelişen atakta savunmanın rakip savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş nedeni ancak top auta çıktı.

35. dakikada konuk ekipte Fernando'nun rakip kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görmesi üzerine çektiği uzun şutta, Ertaç son anda topa dokunca top direkten dönerek kornere çıktı.

40. dakikada Antalyaspor'un atağında ceza sahasında topla buluşan Ndao'nun çektiği ser şutu kaleci Ercaç ayakları ile son anda müdahale ederek gole engel oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Zeffane x, Sadık x, Campi x, Haddadi xx, Donsah xx, Azubuike x, Mustafa xx, Kenan x, Mounir xx, Dicko x

Yedekler: Abdulsamed, Barış, Muhammed Emin, Karim Hafez, Awuku, Jospin, Merrt Miraç, Ndong, Rahman Buğra, Adem

Teknik Direktör: Atila Gerin

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Güray xx, Poli xx, Fernando xx, Ndao xx, Fredy xx, Doğukan xx, Luiz Adriano xx,

Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Veysel, Admir Mehmedi, Hakan, Nuri Şahin, Houssam Eddine Ghacha, Gökdeniz, Haji Wright, Sinan

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Gol: Luiz Adriano (dk.7) (Antalyaspor)

Sarı Kart: Naldo (Antalyaspor) - MALATYA